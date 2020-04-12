«Вирусы и войны проходят, а мы продолжаем работать»

12.04.2020, 6:06, Разное

Продавцы и кассиры оказались на передовой коронавирусного фронта.

«Люди сами панику разводят, чего мне бояться, — Оля, консультант в «Ашане», не стала брать отпуск за свой счет — продолжает работать. — У нас маски, перчатки, мы все время все дезинфицируем. А всю нервозность приносят покупатели».

Для некоторых работников «Ашана» все осталось точно так же, как и до режима самоизоляции. Количество смен, например, не изменилось. «Ввели обязательные меры, — говорит Оля, — мы теперь все время моем руки и должны ходить в масках». Но большая часть персонала, пока спешит по рабочим делам, спускает маски с носа. Так легче дышать, пока рядом нет начальства.

Оля, «Ашан». Фото: Влад Докшин, «Новая»

Работники продуктовых магазинов стараются держаться на расстоянии от покупателей. И все равно периодически наклоняются к пожилым людям, которые не могут их расслышать, и раскладывают товар плечом к плечу с клиентами.

Белла и Джамшуд, работники «Перекрестка», больше опасаются пьяных и буйных покупателей, чем коронавируса.

Джамшуд, «Перекресток». Фото: Влад Докшин, «Новая»

«У нас на полу наклейки, покупателям надо держать дистанцию. Но все кассы работают одновременно, не через одну. Какой в этом смысл? Вы держите дистанцию от человека впереди, при этом рядом с вами стоит человек в другую кассу».

Белла, «Перекресток». Фото: Влад Докшин, «Новая»

Ирина, кассир «Вкусвилла», чувствует себя в полной безопасности и периодически подходит к антисептику у своего рабочего места. «Мы в полной безопасности, перед началом рабочего дня нам всем измеряют температуру, у нас двойные перчатки и меняющиеся маски. А кто же, кроме нас, будет работать? Сейчас вся страна пашет».

Гульнара, «Дикси». Фото: Влад Докшин, «Новая»

Продавцы в «Дикси» стали работать реже — изменился график, и смен стало меньше. Гульнара теперь всегда носит с собой антисептик, но больше всего ей докучают жалобы покупателей. «Люди приходят и приносят с собой негативные эмоции. Они часто говорят о своих переживаниях и страхах. Но они не понимают, что болезни, вирусы, войны проходят и заканчиваются, а мы продолжаем работать».

Серафима Свердлова

«Новая газета»