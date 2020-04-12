 

Филипп Киркоров обратился к поклонникам и сообщил о переносе концертов

12.04.2020, 5:53, Разное

Эстрадный певец Филипп Киркоров обратился к своим поклонникам и рассказал о переносе всех своих концертов. Он также отметил, что непременно встретится с фанатами и отыграет запланированные мероприятия.
Филипп Киркоров, как и другие представители отечественного шоубиза, временно прекратил свои гастроли из-за пандемии коронавируса. Певец призвал всех граждан оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Он также рассказал, что ему было очень приятно получить столько отдачи от поклонников, которые с нетерпением ждут его концертов в своём городе. Фанаты начали присылать своему кумиру видеозаписи и фотографии, на которых отмечали досадное разочарование из-за отмены концертов. Некоторые поклонницы даже отметили, что не видели исполнителя больше пяти лет и теперь им придётся ждать минимум до осени.

В комментариях к своей публикации Филипп Киркоров написал, что не бывает встреч без расставаний. Музыкант поблагодарил всех за поддержку и тепло. «Скучаю по концертам и встречам со зрителями. Мы обязательно увидимся!», – отметил Киркоров в обращении.



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