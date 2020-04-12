Лидер КНДР провел заседание политбюро ЦК партии по борьбе с коронавирусом

12.04.2020, 5:48, Новости дня

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел в Пхеньяне заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого обсуждались предпринимаемые в стране меры по борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро [ЦК ТПК]», – приводит сообщение ЦТАК ТАСС.

По данным ЦТАК, политбюро ЦК ТПК рассмотрело возможные изменения в принятые ранее планы в связи со стремительным распространением нового коронавируса в мире и невозможностью ликвидации опасности заражения в короткие сроки. На заседании было принято совместное решение ЦК ТПК, Госсовета КНДР и кабинета министров страны «О более последовательном принятии государственных мер по охране безопасности жизни нашего народа в связи со смертельной пандемией».

Принятый в ходе заседания политбюро ЦК ТПК план предусматривает «дальнейшее ужесточение государственной чрезвычайной противоэпидемической работы», а также экономические меры по «стабилизации жизни народа».

По информации агентства, участники заседания дополнительно избрали начальника Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхона членом политбюро ЦК ТПК. Министр иностранных дел республики Ли Сон Гвон и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон были избраны кандидатами в члены политбюро ЦК партии.

Согласно онлайн-карте распространения COVID-19 от «Яндекса», по состоянию на 11 апреля в КНДР не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, в начале февраля КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». В марте президент США Дональд Трамп похвалил Ким Чен Ына за усилия по «защите своего народа от серьезной угрозы эпидемии», а также предложил лидеру КНДР «сотрудничать в противоэпидемической работе».