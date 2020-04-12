Эксперты рассказали о полезных свойствах арбуза

12.04.2020, 5:45, Новости дня

Во время менопаузы у женщин повышается риск увеличения массы тела, что может привести к развитию атеросклероза. По мнению ученых, снизить риск развития заболевания может арбуз.

Эксперты говорят о том, что главным фактором в развитии атеросклероза является рацион питания. Исследования подтвердили, что регулярное употребление арбуза положительно влияет на снижение риска атеросклероза. В эксперименте специалистов приняли участие женщины с лишним весом в период менопаузы. В течение 1,5 месяцев девушки ежедневно ели арбузное пюре.

Обнаружилось, что по окончанию эксперимента у всех испытуемых концентрация в крови молекул, по которым можно определить опасность развития атеросклероза, снизилась на 6%.