В Москве и Подмосковье ввели пропускной режим из-за коронавируса

12.04.2020, 5:25, Новости дня

В Москве и Московской области с 15 апреля для передвижения на транспорте будет нужен цифровой пропуск. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

“Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения”, – говорится в заявлении Собянина.

Пропуск будет нужен для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.

Пропуска на неограниченное количество поездок на срок до 30 апреля, по словам Собянина, выдадут сотрудникам предприятий, которые продолжают работу в условиях карантина.

Кроме того, один раз в день можно будет получить пропуск для поездки в медицинское учреждение. Еще два раза в неделю жители Москвы и области смогут получить пропуск для поездки в личных целях (например, в магазин или на дачу).

Как отмечает “Медуза”, в некоторых регионах России подобные ограничения были введены еще раньше.

В России за последние сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает “Стоп_коронавирус.рф”.

Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 13,5 тыс., около половины из них – в Москве. За сутки в стране умерли 12 пациентов с коронавирусом, число жертв в РФ достигло 106.