 

На границе с Венгрией существенно увеличилось число украинцев, возвращающихся в страну – ГПСУ

12.04.2020, 5:25, Новости дня

Увеличилось количество граждан Украины, которые въезжают в страну через Венгрию. Об этом 11 апреля проинформировало в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

“Относительно обстановки на украинско-венгерской границе. ️Сейчас наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через украинский пункт пропуска “Тиса” на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска “Захонь”. Это связано с эпидемиологической ситуацией, из-за которой наши соотечественники предпочитают вернуться домой, и с грядущими пасхальными праздниками, – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска “Тиса” привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения и организована перевозка граждан через границу автобусами.

‼️ВАЖЛИВО: ЩОДО ОБСТАНОВКИ НА УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКОМУ КОРДОНІ‼️Наразі спостерігається суттєве збільшення кількості наших…

Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Laupäev, 11. aprill 2020

Пасху в Украине официально отмечают в 2020 году 19 апреля.

По данным на утро 11 апреля в Украине общее количество инфицированных коронавирусом составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода. В стране как минимум до 24 апреля действует карантин, границы для иностранцев закрыты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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