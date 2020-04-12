 

Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков. Есть умершие

12.04.2020, 5:25, Новости дня

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило заражение коронавирусом более трех сотен медицинских работников. Об этом 11 апреля сообщил в Telegram министр здравоохранения Владимир Караник.

“На сегодня лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников”, – сказал Караник.

Он добавил, что по каждому случаю ведется эпидрасследование.

По словам чиновника, больше всего больных обнаружили в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники специально готовили к приему зараженных коронавирусом. 

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сказала, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть медработники. Об этом сообщило информагентство  “Интерфакс–Запад”.

По словам Богдан, умершие медработники есть в Витебске и в Минске. Она отказалась назвать их количество.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале эпидемии скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет, чего ты ходишь по этой улице?”

В Беларуси на 11 апреля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 2226 случая коронавирусной инфекции, 23 человек скончались, 172 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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