Система пропусков в Москве и области заработает в среду

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12.04.2020, 5:20, Новости дня

Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В любом случае следует соблюдать все правила и ограничения, подчеркнул градоначальник.

Также будет действовать пропускная система для поездок в область и обратно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также ввел пропуска с 15 апреля. Об этом он сообщил в Instagram. Оформить электронный пропуск можно на портале uslugi.mosreg.ru, он необходим всем, кто пользуется каким-либо транспортом. Документ не понадобится служащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и журналистам.



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