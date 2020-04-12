Дым натолкнул Зеленского на мысли о войне и мире

12.04.2020, 5:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за несколько недель после введения в стране карантина из-за распространения коронавируса посетил позиции украинских военных в Донбассе. С рабочей поездкой в зоне проведения силовой операции глава государства побывал в субботу, 11 апреля. Своими впечатлениями от увиденного он поделился в Facebook.

Так, Зеленский рассказал, что военнослужащие ВСУ сейчас живут в так называемом "красном" режиме: они постоянно измеряют температуру, используют средства индивидуальной защиты, их передвижения ограничены.

По дороге в населенный пункт Богдановка Донецкой области украинский лидер увидел большое облако дыма в полях, засеянных озимой пшеницей. "Этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности", — написал Зеленский.

Во время посещения участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское президент подтвердил намерение продолжить разведение сил в Донбассе, чтобы на этой земле "воцарился мир". Он отметил, что разведение сил помогает уменьшить обстрелы.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой, ему доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная, пишет ТАСС.

Между тем офис президента Украины проинформировал в субботу, что более 500 украинских военных в Донбассе сдали анализы на выявление коронавируса, и все тесты показали отрицательные результаты.

А в Национального историко-мемориальномо заповеднике "Бабий Яр" в субботу, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, к памятному знаку "Память на будущее" были возложены цветы от украинского президента, добавляет "Интерфакс".