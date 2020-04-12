 

В Москву из Токио в воскресенье вернутся около 200 россиян

12.04.2020, 5:20, Новости дня

Около 200 россиян покинут в воскресенье Японию. Вывозить их будет "Аэрофлот" из Токио. На рейс зарегистрировали пассажиров не только из Москвы и Московской области, но и ближайших к Москве регионов.

По данным ТАСС, вылет запланирован на 06:20 по московскому времени, в настоящее время пассажиры проходят регистрацию.

В посольстве сообщили, что еще около 400 россиян из-за ограничения авиасообщения вынужденно остаются в Японии. Для их скорейшего возвращения делается все возможное.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тысяч умерли.

В субботнем отчете оперативного штаба говорилось, что число летальных исходов в РФ достигло 106. Всего за время пандемии заразились 13 584 человека. Инфекция затронула все регионы, кроме республики Алтай, а также Ненецкого и Чукотского автономных округов. Чуть более тысячи пациентов полностью выздоровели. Врачи провели около миллиона 200 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением находятся 159 тысяч человек.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков. Уже со среды они будут обязательны для любых поездок по городу. Пропускную систему вводят и в Подмосковье.



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