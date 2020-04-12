В США начались выплаты в рамках мер по спасению американской экономики

12.04.2020, 5:08, Новости дня

Власти Соединенных Штатов начали перечислять на счета американцев единовременные выплаты в рамках закона о стимулировании экономики с целью преодоления последствий пандемии нового коронавируса, сообщила Служба внутренних доходов США (IRS, Internal Revenue Service, налоговое ведомство).

«IRS внесла сегодня первые <…> платежи на банковские счета налогоплательщиков. Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,5 тыс. человек.

Напомним, 27 марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис.