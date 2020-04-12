 

Эта болезнь может предшествовать раку легкого даже у некурящих

12.04.2020, 5:05, Разное

Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) называют группу заболеваний, при которых снижается количество воздуха, проходящего через легкие. К таким относятся, например, эмфизема легких и хронический обструктивный бронхит. Наиболее частые симптомы этой патологии – хронический кашель, одышка, ощущение нехватки воздуха, выделение мокроты. ХОБЛ – фактор риска тяжелого течения COVID-19.

Известно, что ХОБЛ связана с развитием рака, часто ему предшествует. Но в исследованиях, которые показали это, участвовало большое количество курильщиков, поэтому до последнего времени нельзя было точно сказать, увеличивает ли ХОБЛ риск рака у тех, кто никогда не курил. Новое исследование, опубликованное в The BMJ, разрешило этот вопрос. ХОБЛ действительно связана с раком легкого у некурящих.

Новое исследование охватило 338548 человек в возрасте от 40 до 84 лет. За ними наблюдали в среднем в течение 7 лет.

Ученые проанализировали, у кого из участников за время исследования развился рак легкого. Они увидели, что у пациентов с ХОБЛ, которые никогда не курили, рак легкого развивался в 2,5 раз чаще, чем у людей без этого диагноза. У курильщиков с ХОБЛ это онкологическое заболевание диагностировали практически так же часто.

Ранняя диагностика рака легкого при ХОБЛ облегчает лечение. Дело в том, что лечение онкологических болезней при ХОБЛ затруднено из-за нарушения функции легких.

Ученые считают, что ХОБЛ – серьезный самостоятельный фактор риска рака легкого.



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