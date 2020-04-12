 

Apple запускает продажи восстановленных компьютеров Mac Pro 2019

12.04.2020, 4:53, Разное

Apple пустила в продажу восстановленные компьютеры Mac Pro 2019. Они будут значительно дешевле новых моделей.
Несмотря на то, что Mac Pro 2019 восстановили и заменили у них неработающие детали или разбитые экраны, они сопровождаются гарантией. Подобные новые устройства продавали от 6 тысяч долларов и они считаются самыми дорогими в компании.

Восстановленный компьютер Mac Pro 2019 можно приобрести от 5349 долларов, причем самый дорогой вариант имеет цену 22 439 долларов, а это на 4 тысячи дешевле новой модели.



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