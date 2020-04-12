Bild – немцы на карантине превратились в бомбы замедленного действия

12.04.2020, 4:40, Новости дня

На фоне эпидемии коронавируса кляузничество и доносы вновь вернулись в моду в Германии, пишет Bild. Всё больше людей из-за всяких пустяков обращаются в полицию или даже суды. Вся ситуация напоминает бомбу замедленного действия, которая может в любой момент взорваться, а это в свою очередь приведёт к насилию, опасаются эксперты.

Из-за эпидемии коронавируса у нас в Германии возник новый феномен: люди доносят друг на друга. Кляузничество снова вошло в моду. Граждане вызывают полицию, потому что у соседей слишком много гостей или потому, что кто-то в супермаркете не соблюдает минимальную дистанцию. Таких случаев становится всё больше. И я хочу обсудить их с адвокатом-защитником Райнером Дитцем. Добрый вечер, господин Дитц.

РАЙНЕР ДИТЦ, адвокат-защитник: Добрый вечер.

Как адвокат вы обычно имеет дело с убийцами, убийствами и другими тяжкими преступлениями. Но теперь из-за эпидемии коронавируса у вас появились совершенно другие клиенты. С какими просьбами вам звонят?

РАЙНЕР ДИТЦ: Ко мне в офис, конечно же, звонят все, у кого есть проблемы. Но в последнее время ситуация обострилась. И это касается того, как люди обращаются с этими проблемами. Людям не хватает терпения. Они много требуют и ожидают от полиции, но полиция не может или не хочет что-то делать. Из-за этого ситуация обостряется. Люди не готовы идти на диалог и сразу же подают в суд на полицейских, госучреждения или соседей.

Можете привести примеры? С чем сталкивались лично вы?

РАЙНЕР ДИТЦ: К примеру, 20 минут назад мне позвонили из компании по установке окон. За последние десять дней им в четвёртый раз прокололи шины. Они обратились в полицию. В полиции сказали: «Мы не можем этим заняться. Это гражданско-правовое дело». Тогда в компании решили подать в суд на полицейского за злоупотребление служебным положением или же преступное бездействие.

При этом сейчас полиция останавливает и проверяет людей в рамках контроля за дорожным движением. И в компании говорят: «Значит, на это у полиции время есть: следить за движением транспорта». А, по сути, речь идёт о необходимости рефинансировать кредиты, которые сейчас выплачиваются фирмам. И из-за этого они подают в суд на полицейского якобы за злоупотребление служебным положением. В таких ситуациях адвокат должен уладить конфликт и объяснить, что всё не так просто. Не нужно позволят людям лесть на рожон. Необходимо объяснить, что они выдвигают, скажем честно, бессмысленные требования.

Этот пример, конечно, напрямую с коронавирусом не связан, но вы всё равно видите здесь взаимосвязь? То есть на полицейских стали чаще подавать суд после того, как ситуация в Германии стала такой напряжённой?

РАЙНЕР ДИТЦ: Именно так. Именно так. Люди сидят по домам. Особенно это касается тех, кто занимается частным предпринимательством. Бояться за своё будущее. Это приводит к ситуациям, когда, например, владелец фирмы получает счёт от своего интернет-провайдера, и по нему он должен заплатить на €9,5 больше. И он на это тоже слишком бурно реагирует. И требует, чтобы я подал в суд на провайдера за мошенничество. Но речь идёт о всего лишь €9,5. По-моему, вся ситуация с тем, как сейчас люди реагируют, превратилась в бомбу замедленного действия. И я опасаюсь, что это может привести к насилию.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2020 года.