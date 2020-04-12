 

Мнение: С недавних пор привозят по 25 гробов в день

12.04.2020, 4:25, Разное

Для альтернативно одаренных, которые бегали с криками, что фото с острова Харт https://colonelcassad.livejournal.com/5779870.html это фейк и вообще там и до этого хоронили.

Материал France 24:

Ниже перевод.

На нью-йоркском острове Харт-Айленд, который уже 150 лет служит последним пристанищем для людей, чьи останки никто не забрал, в последние недели хоронят по 25 человек в день — то есть столько же, сколько раньше в неделю, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, временные морги в центре Нью-Йорка уже переполнены телами, и сотрудникам похоронных бюро для поиска родственников своих клиентов приходится буквально «ходить по трупам».
Сваленные кучей в траншее гробы засыпают лопатами чёрной землёй. Работают над этим вот эти люди в белых комбинезонах — работники городских служб, мобилизованные в рамках борьбы с эпидемией.

Нью-Йорк хоронит тела людей, за которыми не пришли родственники или близкие, на этом острове-кладбище у берегов Бронкса уже 150 лет. Но с недавних пор на остров привозят на автопогрузчиках по 25 гробов в день — до эпидемии такое количество набиралось только за неделю.

В траншею, глубина которой — 2 метра, гробы складывают в три слоя, чтобы затем покрыть их землёй. Сколько из погребённых здесь людей умерли от COVID-2019 — точно не известно, поскольку посмертное тестирование на присутствие коронавируса не проводится.

Тем временем, в самом сердце Нью-Йорка уже переполнены и временные морги. Сотрудник местного похоронного бюро снял там вот такие кадры — тела перевозят с места на место в грузовике, не оборудованном холодильником. Чтобы организовать похороны для одной семьи, ему пришлось много часов разыскивать останки их родственника.

СОТРУДНИК ПОХОРОННОГО БЮРО: Нам, работникам сферы ритуальных услуг, приходится копаться в трупах. Нам приходится ходить прямо по чьим-то родным и тащить их поверх других родных.

Власти Нью-Йорка обещали, что останки людей, за которыми обратятся родственники, на острове Харт-Айленд хоронить не будут даже временно.

https://russian.rt.com/inotv/2020-04-11/France-24-na-nyu-jorkskij-ostrov – цинк

В общем, и французы клевещут на остров Харт.
PS. Что-то в США быстро развиваются события. После обеда говорили, что там больше 18 тыс. умерших. К ночи цифра выросла до 20 000.

Источник: Colonel Cassad



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