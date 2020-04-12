«От государства пока не видели ничего, кроме проблем»

12.04.2020, 4:20, Разное

Новый порядок вывоза россиян из-за рубежа множит число конспирологических теорий.

К 4 апреля РФ прекратила авиасообщение с зарубежными странами и, соответственно, полностью приостановила все международные рейсы для возвращения своих жителей из-за рубежа. Однако уже 6 апреля на сайте правительства появилась информация о том, что авиарейсы для эвакуации будут возобновлены. На этот же день были объявлены два вывозных рейса по маршрутам Дакка — Нижний Новгород и Бишкек — Екатеринбург.

При этом за несколько дней правительство полностью изменило алгоритм вывоза людей из-за границы. Если раньше списки граждан, которые находятся за рубежом без возможности вернуться в свою страну, составлялись МИД РФ, то сейчас эта функция передана на сайт «Госуслуги», а основным перевозчиком стала государственная авиакомпания «Аэрофлот».

По заявлению источника в МИД, это произошло потому, что возвращающихся жителей нужно где-то размещать.

«[Раньше] МИД занимался подготовкой списков, сейчас это перепоручено [другим ведомствам]. Другая задача стоит. Учитывая, что [людей] нужно привозить и размещать в России, то, соответственно, нужно перепроверять адрес прописки, регистрацию и т.д. Теперь госуслуги координируют эту работу с МВД и другими ведомствами», — объясняют там причину изменения алгоритма.

Многие граждане недовольны ситуацией. В соцсетях они пишут, что никакая помощь им так и не была оказана, но при этом

их обязали «слить на сайт всю информацию о себе, поставить млн галочек и лишить себя всех прав».

Гражданка РФ Наталья, которая сейчас с маленьким ребенком находится в Италии, пытается звонить в местное консульство и узнать, есть ли новая информация о рейсах на родину.

По ее словам, последние несколько дней ей говорят одно и то же: «Никакой дополнительной информации вам не поступит. Вы зарегистрированы, все, формируются списки на основании данных Госуслуг».

Как долго это будет происходить, тоже неизвестно. «Пока люди будут записываться, столько и будут формироваться списки», — так по словам Натальи, отвечает на вопрос о сроках российский консул.

Пассажиры, прилетевшие рейсом Бангкок — Новосибирск, садятся в автобус. Фото: РИА Новости

Затем Наталья дозвонилась до пресс-службы портала «Госуслуг», где ей ответили, что нужно ожидать, пока сотрудники Министерства иностранных дел отработают списки. «После этого вам поступит уведомление от них», — сообщает ей девушка, работающая с «Госуслугами». Наталья на это усмехается: ведь только недавно в консульстве ей говорили, что списки — это уже не к МИД.

На вопрос Натальи о том, когда им дадут какие-нибудь деньги, консул отвечает, что это опять вопросы к «Госуслугам»:

«Мы помощи никакой не предоставляем, нам деньги никакие не выделяют».

Еще одним нововведением стало то, что на один борт сажают жителей конкретного города или региона. На один рейс людей из разных регионов не регистрируют. «Граждане должны либо приехать в регион, где они живут, либо, если они приехали в другой регион, где-то быть размещены. Это же надо готовить все. Это и готовится, наверное, в тех регионах, куда направляются эти рейсы», — объяснили в МИД данное новшество.

Таким образом, самолеты летают налегке, т.е. недобирают пассажиров.

Это приводит к волне возмущений со стороны граждан, которым новая система вывоза непонятна, и к огромному количеству конспирологических теорий.

Пассажиры, прилетевшие из Бангкока в Москву. Фото: РИА Новости

Согласно обновленному алгоритму, люди, выехавшие до 1 января включительно, не будут внесены в вывозные списки. Они не смогут вернуться в Россию вместе с остальными гражданами. Этот закон ударит по студентам, которые учатся за рубежом, и по тем, кто выстраивает свою жизнь так, чтобы, например, проводить большую часть года в других странах, как это было в случае с гражданкой РФ Марией Сониной, которая вместе со своим двухлетним ребенком, осенью приезжает в Гоа, потому что там жить дешевле.

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Ксения, которая сейчас находится в Таиланде, рассказала «Новой», что ей недавно предоставили материальную помощь от благотворительной организации «Память поколений», которая не связана с государством.

«От государства нам пока не пришло ничего, кроме проблем, — рассказывает Ксения о своем отношении к обновленной системе по возвращению жителей из-за границы. — Мы выяснили, что не имеем права на вывозной рейс, потому что мы прилетели в Таиланд 17 ноября, и все, кто прилетел до 1 января, права на билет не имеют, несмотря на то, что это не "бесплатная эвакуация", на рейсы продаются билеты за большие деньги.

Если улетели из РФ до 1 января, вы и не граждане вовсе».

Также из-за нового алгоритма были отменены некоторые рейсы, о которых было объявлено до его установления. В итоге граждане продолжают терять, возможно, последние деньги на покупку авиабилетов, и продолжают быть отрезанными от достоверной информации — действия российского государства слишком непредсказуемы.

Фариза Дударова

корреспондентка