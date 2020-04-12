Мнение: О краже века и камингауте

12.04.2020, 4:15, Разное

ТакЪ победимЪ! ©

То есть, победим, как наши предки завещали – страшно, натужно, небыстро и ценой огромных жертв. Это вывод, если уж проводить исторические аналогии только с печенегами да половцами, не говоря уж о хазарах и монголо-татарах.

На счёт президентского экскурса в историю не высказался за последние дни только ленивый. И… практически каждый неленивый жестоко ошибся. Даже из числа образованных.

Итак, после упоминания российским президентом Владимиром Путиным побед России над печенегами и половцами в речи, посвящённой #коронавирус­у, интернет-сообщество дружно решило, что:

1. Глава государства выдвинул совершенно антиисторический тезис, криво переиначив оригинал;

2. Причём сделал это не в первый раз: о половцах и печенегах он уже говорил в 2010 году (в бытность премьер-министром) по поводу борьбы с лесными пожарами, а потом, в статусе президента, повторился в 2013 году на совещании по вопросам кинематографии;

3. И всё это Владимир Путин украл у известного российского адвоката Фёдора Плевако, в конце XIX века толкнувшего пламенный спич про «старушку и чайник».

То есть, люди исторически подкованные, – а такими в эпоху интернета стали практически все моментально, – тут же напомнили одну из самых известных историй про светило российской защиты. Дескать, выступая перед присяжными на стороне бедной бабульки, укравшей копеечный чайник, Фёдор Плевако якобы сказал: «Много бед и испытаний пришлось перетерпеть нашей матушке-Руси за её более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали её, половцы, татары, поляки. Все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла чайник ценою в 50 копеек. Этого Русь уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

На эту историю повелись многие, и в первую очередь – журналисты. Но затем в спор вступили знатоки, которые указали, что всё было не так.

Дело в том, что в царской России согласно ст.33 «Устава уголовного судопроизводства» малозначительные уголовные дела и проступки, включая кражах предметов ценою до 300 рублей, были подсудны мировым судьям, а не судам присяжных. И наказания там совсем не требовали вмешательства известного столичного адвоката, ибо виновный мог подвергнуться следующим наказаниям:

– выговор, замечание и внушение;

– денежное взыскание не выше 300 рублей;

– арест не свыше трёх месяцев.

И вообще, на самом деле, грошового чайника не было, а был серебряный кофейник ценой аж в 300 целковых. Да и старушка была не простая, а из обедневших дворян. Наконец, защитная речь Фёдора Плевако была намного более пространной:

– Господа присяжные заседатели! Каюсь. Я несколько легкомысленно посмотрел на дело и взял на себя защиту моей клиентки. Думал, присяжные пожалеют. Дело пустячное! Но, выслушав речь господина прокурора, я увидал, что ошибся. Он так убедил меня в тяжести преступления моей клиентки, что я не нахожу ни одного слова в её оправдание. И позволю себе только несколько развить мысль почтенного представителя обвинения.

В 862 году, господа присяжные заседатели, Русь страдала от страшных внутренних беспорядков. Но предки наши послали за варягами. И воскресла Русь. Потом на Русь пришли татары, разграбили, сожгли её, полонили всю. Погибала Русь. Но не погибла! Съедаемая удельными раздорами, забыла их, сплотилась воедино, встряхнулась могучая Русь и сбросила с себя ненавистное “поганое” иго. Поднялась и воскресла святая Русь. Спаслася!

В 1612 году, под надменным игом поляков, кровью сочилась и умирала израненная Русь. Все пророчило ее гибель. Москва была взята, и уж в Варшаве, как коршун ждёт добычи, ждал Мономахова венца чуждый Руси, иноплеменный царь. Но в Нижнем Новгороде кликнул могучий русский клич Козьма Минин, простой званием, великий сердцем человек. И слетелась Русь на его орлиный клёкот, и встала, как один человек, и разбила позорные цепи, и прогнала надменного врага. Воскресла святая Русь и была спасена.

А через двести лет победитель всей Европы, казалось, на голову ей ступил дерзкою ногой. Москва была сожжена! Сама Москва! Из Кремля победитель диктовал условия мира! Но и тут не погибла Русь. Поднялась, и огнём, и морозом своим, оружием и граблями гнала победителя – гнала, пока не утопила его славы в Березине. Воскресла Русь!

Но вот в тысяча восемьсот таком-то году престарелая дворянка такая-то, от голода забыв все законы божеские и человеческие, украла серебряный кофейник, подорвала всякое уважение к священному праву собственности, подала пагубный пример всей России. И от этого удара, мне кажется, никогда не оправиться, не подняться, не воскресить бедной Руси.

Казалось бы, вот оно – торжество истины!

Но и тут всё не так однозначно. ©

В официальных сборниках выступлений Фёдора Плевако такой речи нет. Общественность узнала о ней из фельетона бойкого журналиста Власа Дорошевича, датированного… 1907 годом и вышедшего уже после смерти автора от туберкулёза в 1922 году. Кстати сказать, знаменитый российский адвокат скончался в 1909 году и, по понятным причинам, вчинить иск фельетонисту не имел возможности. А вот краткая версия, «Старушка и чайник», пошла в народ с лёгкой руки писателя Викентия Вересаева, творчески пересказавшего опус короля фельетона в 1945 году в сборнике «Невыдуманные рассказы о прошлом».

Но вопреки заглавию книги, лауреат Сталинской премии 1943 года всё же погрешил против истины своей байкой. Ведь сам «автор», Влас Дорошевич, всё же честно сказал в примечании: Про адвоката Плевако существует анекдотнесколько длинный, но достаточно хороший, чтобы рассказать даже при сомнении в его достоверности.

Такая вот забавная и поучительная получилась кража. Что-то близкое к народному «вор у вора дубинку украл». Где все знатоки – опростоволосились…

Но виноват, разумеется, Владимир #Путин?