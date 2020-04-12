Люди не способны отличить ложные воспоминания от настоящих у других

12.04.2020, 4:00, Новости дня

Психологи обнаружили, что люди отличают ложные воспоминания от настоящих у других людей с вероятностью случайного попадания.

Во время исследования специалисты показывали участникам эксперимента видеозаписи людей, которые пересказывали ложные воспоминания об эмоциональных событиях в жизни. Эксперимент оказался успешным: 70% людей поверили в несуществующие события.

Еще несколько подобных экспериментов показали, что участники, которым удалось определить ложные воспоминания, не смогли объяснить причину своего решения. Это подтверждает то, что результаты были получены случайным образом. По мнению ученых, участники не смогли отличить правду от лжи по причине излишней эмоциональности рассказчиков.