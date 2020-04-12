Выяснилось, что цвет волос влияет на продолжительность жизни

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12.04.2020, 4:00, Новости дня

Ученые обнаружили, что цвет волос является непосредственным показателем продолжительности жизни человека.

Во время исследования ученые проверили более 100 000 человек. Испытуемых эксперты разделили на две группы: в первой были участники с темными волосами, а во второй – со светлыми. Обнаружилось, что у брюнетов половое созревание начинается раньше. Такая особенность увеличивает риск развития опасных заболеваний. Темноволосые чаще подвержены риску возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Блондины в раннем возрасте испытывают не такую сильную нагрузку на организм и живут дольше. По мнению ученых, железа, которая выделяет гормоны, напрямую связана с цветом волос. Гормоны влияют на половые железы, управляющие пигментацией волос. 



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