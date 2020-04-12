Трамп раскритиковал NYT за статью о европейском происхождении коронавируса

12.04.2020, 3:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что заявления The New York Times о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием издания вернуться в Китай после отзыва Пекином аккредитации ряда американских журналистов.

«Теперь фейковая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не с Китаем. Такого еще не было! <…> А есть ли какие-то конкретные источники?», – написал Трамп в своем Twitter.

«Интересно, что за это получили неудачники из The New York Times? (…) Их недавно вышвырнули из Китая, как собак, и они явно хотят вернуться обратно», – добавил американский лидер.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 522 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,2 тыс. человек.

Напомним, в субботу США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса. Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.