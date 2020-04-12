 

ВОЗ призвала Беларусь готовиться к ухудшению ситуации по распространению коронавируса

12.04.2020, 3:45, Новости дня

Беларуси необходимо готовиться к худшим сценариям развития эпидемии коронавируса. Как сообщает TUT.BY, об этом по итогам визита в Беларусь заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения Патрик О’Коннор.

По мнению О’Коннора, сейчас в Беларуси новая фаза вспышки – случаи передачи на уровне сообщества. В связи с этим он призвал принимать меры для физического дистанцирования людей, проводить надлежащее тестирование и изолировать лиц, которые контактировали с заболевшими.

Представитель ВОЗ также призвал отказаться от проведения всех спортивных и культурных мероприятий (Беларусь остается единственной страной в Европе, где продолжается чемпионат по футболу), перевести все учебные заведения на дистанционную работу и снизить необязательные перемещения для групп высокого риска.

“Беларусь вступает в тяжелые времена, в связи с новой динамикой роста нужно отказаться от проведения массовых мероприятий. Время готовиться к худшим сценариям, это забег на длинную дистанцию”, – заявил О’Коннор.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале эпидемии скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет, чего ты ходишь по этой улице?”

В Беларуси на 11 апреля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 2226 случаев коронавирусной инфекции, 23 человека скончались, 172 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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