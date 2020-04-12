 

“Церковь – с тобой”. Епифаний призвал верующих оставаться дома

12.04.2020, 3:45, Новости дня

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в видеообращении, опубликованном 11 апреля в Facebook, призвал верующих соблюдать карантинные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Обращение митрополита посвящено началу пасхальных праздников.

“Один из наиболее ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоограничении через большую заботу о своих ближних. Но даже из собственного жилья мы способны творить добрые дела: молиться за свою семью, за врачей, за больных, за всех, кому требуется сегодня духовная опора”, – сказал он.

Митрополит отметил, что “церковь – с тобой”.

По словам Епифания, из-за карантина он вместе с верующими не сможет собраться на совместное освящение вербной лозы в Вербное воскресенье, 12 апреля.

“Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием”, – сказал предстоятель ПЦУ.

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим

Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!

Posted by Митрополит Епіфаній on Laupäev, 11. aprill 2020

По данным на утро 11 апреля в Украине общее количество инфицированных коронавирусом составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.

В стране как минимум до 24 апреля действует карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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