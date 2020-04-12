 

В ДР Конго вернулась Эбола. Последнего пациента с вирусом выписали из больницы месяц назад

12.04.2020, 3:45, Новости дня

В Демократической Республике Конго спустя месяц после выписки последнего пациента с вирусом Эбола подтвержден новый случай заражения. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заразился житель города Бени в ДР Конго. По его словам, медики на данный момент пытаются установить всех лиц, контактировавших с заболевшим, и предложить им вакцинацию.

Как отмечает ВОЗ, вспышка вируса Эбола в ДР Конго продолжается с августа 2018 года. По состоянию на 10 апреля 2020-го зарегистрировано 3456 подтвержденных и вероятных случаев заражения, 2276 человек умерли.

3 марта 2020 года ВОЗ сообщала о выздоровлении и выписке последнего пациента с вирусом Эбола в ДР Конго.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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