 

Олег Тактаров: полет на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона

12.04.2020, 3:42, Новости дня

Бывший боец смешанных единоборств, российско-американский киноактер Олег Тактаров считает, что бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном никогда не состоится.

"Поединок Тони и Хабиба? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику, – приводит слова Тактарова "Чемпионат.com". – Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой… Это более реально", – подытожил актер.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в рамках турнира UFC 249 и был запланирован на 18 апреля. Ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не смог покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу.

В итоге UFC приняла решение заменить россиянина на американца Джастина Гэтжи, объявив, что Хабиб осенью подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи.

В среду, 8 апреля, стало известно, что турнир UFC 249 не состоится. Проводить соревнования в условиях пандемии коронавируса COVID-19 сочли неуместным.

Бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.



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