Коронавирус меняет традиции: Вербное воскресенье и Пасха в Москве пройдут по-новому

12.04.2020, 3:42, Новости дня

По требованию санитарных властей Москвы из-за распространения коронавируса РПЦ приняла решение совершать службы Страстной недели в отсутствие прихожан.

Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии кладбищ для посетителей в Вербное Воскресенье, а также на Пасху, Красную горку и Радоницу в связи с действием режима повышенной готовности в регионе. До окончания режима кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

"О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение. Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. ".

В связи с этим организации специальных бесплатных автобусных маршрутов к кладбищам не будет.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк разъяснил, что в связи с запретом на посещение кладбищ Москвы ГБУ "Ритуал" предоставит онлайн-услуги по приведению могил в порядок и возложению цветов. В услугу будет входить поиск, фотофиксация места захоронения, фотоотчет об оказанной услуге — уборки на участке, возложения цветов.

Тем временем официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда напомнил, что посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией.

"Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших".