 

Скончался кинокритик и публицист Александр Тимофеевский-младший

12.04.2020, 3:42, Новости дня

Писательница Татьяна Толстая заявил о смерти критика и публициста Александра Тимофеевского-младшего. Причину смерти она не назвала.

Александр Тимофеевский-младший скончался на 62 году жизни, передает ТАСС.

Он родился 14 августа 1958 года в Москве в семье знаменитого писателя и поэта Александра Тимофеевского, автора песни "Пусть бегут неуклюже". После окончания киноведческого факультета ВГИКа Тимофеевский работал в газете "Московские новости", журнале "Столица". Он стоял у истоков издания "Русский телеграф", был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале "Русская жизнь", а также советником генерального директора издательского дома "Коммерсантъ".



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