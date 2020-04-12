 

Видеоинструкция, как правильно мыть руки

12.04.2020, 3:30, Разное

Правильно ли вы моете руки? Ответ не так прост, как кажется. Посмотрите видеоинструкцию, сделанную с использованием белых перчаток и чёрной краски – для понимания того, какие зоны зачастую остаются нетронутыми нами при этой простой (на первый взгляд) процедуре. Включать звук необязательно, а вот научиться мыть руки крайне желательно как для вас, так и для окружающих. Будьте здоровы!



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