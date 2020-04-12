Мнение: Баланс сделки

12.04.2020, 3:23, Разное

Сокращение добычи на 2,5 млн баррелей в день для России – это много или очень много? Ответ можно взять из имеющихся данных внутреннего спроса на нефть. В России он составляет 3,2 млн баррелей в сутки. (Кстати, даже Саудовская Аравия потребляет больше – 3,9 млн баррелей. Структура потребления, конечно, отличается, так как Россия потребляет еще и газ (460 млрд кубометров в год против саудовских 100), но определенные вопросы по соотношениям экономической мощи уже возникают).

Экспортные возможности России – это добыча минус внутреннее потребление. При сокращении добычи до 8,47 млн баррелей экспорт России составит 5 млн баррелей в сутки против 8,15 млн. до сделки. ОПЕК+ 2.0 сокращает экспорт на треть. Это, конечно, сугубо расчетная величина, так как в последние недели спрос на российскую нефть упал гораздо сильнее, чем на треть, да и продаваемые объемы приходилось стимулировать совершенно фантастическими премиями.

В бюджет нефть закладывалась по цене в 42 доллара или 342 млн долларов в сутки. Сейчас при текущих ценах (31,8 сорт Юралс на 10 апреля) потолок поступлений – 160 млн долларов. Менее половины. И это при том, что за проданную нефть все равно придется доплачивать покупателю солидный дисконт – от 5 до 10 долларов и выше. То есть, реальная выручка будет где-то в районе 120 млн долларов в сутки. А это уже почти втрое меньше того, что заложили в бюджет. По сути, при таких показателях страна в оставшиеся 8 месяцев недополучит где-то 54 млрд долларов или 4,4 трлн рублей.

Нужно учесть, что на самом деле сокращение добычи все равно состоялось бы, и, возможно, примерно на такую же величину. Проблема ведь в рухнувшем спросе, поэтому сокращать так и так пришлось бы. Вначале дополнительно по 0,5 млн, затем – еще, потом добавили бы снова. Но суть планового сокращения была в том, чтобы удерживать цену в приемлемом диапазоне – примерно в 50 долларов. И она оставалась бы такой, если бы не хлопок дверью. Соответственно, нынешние 5 млн баррелей в сутки (а мы бы их достигли так и так) нужно было умножать не на текущие 32 доллара, а на 50 с лишним. Вот эти 20 долларов за бочку и есть то, что российское руководство банально спустило в отхожее место.

Собственно, это итог и цена многоходовой стратегической операции по уничтожению сланцевой промышленности США. Так, во всяком случае, вначале заверещала наша пропаганда, после чего, не переводя дыхания перевела стрелки на Саудовскую Аравию. Объяснять, для чего Новак хлопнул дверью в начале марта, не стали. Поговорка "пока толстый сохнет – худой сдохнет" для российского руководства неведома. При этом сланцевая добыча в США жива-здорова и как только цена поднимется, восстанет из пепла. Чего, конечно, у нас постараются не замечать. Так как это разрушит наведенную иллюзию.

Объяснять политику российских властей и мотивы поведения высших руководителей должны не экономисты или политологи. Это епархия психиатров, причем тех, кто занимается застарелыми и хроническими случаями. В нашем конкретном случае лечение уже бессмысленно, так как помимо чисто психических проблем там очевидно и сугубо органические изменения.

Мне всегда было любопытно – куда наша кремлевская шпана подевала примерно 5 триллионов долларов, которые были выплачены за проданные природные ресурсы за последние 20 лет. Ну хорошо, триллион украли, на триллион десять раз переложили плитку и провели олимпиаду с чемпионатом мира. Ну, там войнушки, игрушки, всякая фигня с непредсказуемыми траекториями и прочее для услады ЧСВ фюрера. То есть – спустили в никуда. Остальные-то где? А вот они, остальные, именно так и пропали. Это цена кретинизма при принятии решений. Известный анекдот про два стеклянных шара в темной комнате – это как раз про них, про наших руководителей. Они один шар сломают, второй – потеряют. Хлопок дверью в Вене в начале марта стоил 50 млрд долларов только в этом году. А за двадцать лет сколько таких идиотских решений было? Вот туда они и спустили триллионы.