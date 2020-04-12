Здоровы? В обсервацию!

12.04.2020, 2:55, Разное

Три недели, проведенные яхтсменами в море, не убедили российских чиновников в здоровье экипажа.

По-разному складывается ситуация у людей, возвращающихся в дни «президентских каникул» домой в Россию. Самое простое — это 14-дневная самоизоляция по месту жительства при отсутствии температуры и иных симптомов планетарного вируса.

На это и рассчитывали российские яхтсмены с яхты «Варвара» (порт приписки Санкт-Петербург), когда 17 марта покидали столицу Греции, отправившись в безостановочное плавание до крымского порта Ялта. Они специально сторонились всех берегов, чтобы у российских властей не возникло никаких подозрений в недолжном состоянии здоровья членов экипажа.

Эгейское, Мраморное и Черное моря не самые приятные акватории для весеннего яхтинга. Чтобы добраться до берегов Крыма, яхтсмены затратили больше двух недель. По распоряжению капитана все находящиеся на борту ежедневно замеряли свою температуру, данные заносились в специальный журнал. Первого апреля «Варвара» прибыла в Ялту, прошла все пограничные процедуры, но тут в ситуацию вмешался Роспотребнадзор, чьи представители безапелляционно потребовали переместить экипаж в обсервацию, несмотря на то что никаких подозрений на коронавирус у яхтсменов не наблюдалось.

С момента отхода из последнего порта они, по сути, уже прошли ту самую пресловутую самоизоляцию,

которую обязаны соблюсти все прибывающие в Россию из-за границы.

Не особо сопротивляясь решению властей, моряки все-таки задались вопросом, а что делать с яхтой. Причалы в Ялте не приспособлены для стоянки подобных лодок, налетевший из открытого моря ветер быстро разобьет яхту. Компромисс нашли быстро — «Варвара» уходит в Феодосию, где есть яхтенные причалы и можно в случае чего оставить лодку.

Путь от Ялты до Феодосии занял еще четыре дня. Там-то в порту Орджоникидзе яхтсменов уже поджидал представитель Роспотребнадзора Василий Минин, который в категорической форме потребовал у экипажа сойти на берег и отправиться в обсервацию, где, по задумке крымских властей, должны содержаться больные коронавирусом. На доводы яхтсменов, что они здоровы и готовы пройти тесты, он даже не реагировал, а сразу начал угрожать полицейским вмешательством. Капитан Николай Шкурин предлагает компромисс: они готовы еще 14 дней провести в самоизоляции — на лодке или в квартире капитана, которая находится в пятистах метрах от порта,

но чиновники не оставляют намерений затолкать здоровых людей в карантин обсервации.

Должно быть, там сегодня пустует много коек, и их заполняемость является показателем эффективности работы Роспотребнадзора.

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Сейчас яхта стоит на якоре в порту Орджоникидзе, и как разрешится эта ситуация, пока неясно. На фоне этого мракобесия интересно и поучительно выглядит история катамарана «Линда», на котором российские яхтсмены отправились в марте с Канарских островов в Средиземное море. Планируя пополнить запасы воды и топлива в Касабланке, они столкнулись с объявленным в Марокко карантином и получили отказ в заходе в порт. Но командование ВМФ этой страны, обеспокоенное судьбой яхтсменов, отправило в море военный корвет, который в течение нескольких дней сопровождал катамаран, а при расставании безвозмездно передал 550 литров дизельного топлива, чтобы его хватило дойти до берега при любых погодных неожиданностях.

Валерий Василевский

специально для «Новой»