Мнение: О тайных могильщиках Нью-Йорка

12.04.2020, 2:50, Разное



Фото © Reuters.

Печальной будет эта заметка. Кому не нравится, просто пройдите мимо.

Остров Харт (Hart Island) в Нью-Йорке не так известен туристам, как Манхэттен, Либерти или Эллис. Местные жители о нём тоже не любят распространяться.

А всё дело в том, что… этот остров – настоящая братская могила, где нашли свой покой порядка миллиона нью-йоркцев. С середины XIX века на этом клочке земли хоронят неизвестных, мёртворожденных, неимущих, неопознанных, невостребованных, расчленённых а также – вероятных жертв смертельно опасных эпидемий. Кладбище называется Поттерс-филдс.

Его история началась с того, что на острове завезли 3413 пленных солдат армии Конфедерации во время Гражданской войны 1860-х. Из них 235 погибли в лагере и были похоронены на местном кладбище Cypress Hills. После гражданской войны на острове упокоились неимущие ветераны (на солдатских участках). А затем он стал использоваться для захоронения жертв эпидемий. Их хоронят в длинных траншеях, составляя гробы друг на друга и присыпая их землёй.

В 1985 году начали провожать в последний путь первых жертв ВИЧ/СПИД. Правда, поначалу каждая из них обрела своё скорбное пристанище в отдельной могиле, поскольку считалось, что ВИЧ остаётся активным и после смерти носителя. А в нынешнем году там хоронят умерших от CoVID-19…

Прежде могильщики острова Харт клали в землю 25-30 человек в неделю. Сейчас в разы больше число погребаемых даже за один день. Заглавный снимок сделан как раз в один из таких дней. И вот это заполнение траншеи, рассчитанной на 150 гробов, – лишь начало. К концу дня она заполнится целиком, вероятно.

Снимок сделан с квадрокоптера. Да, в современном мире всё тайное становится явным.

И ещё один штрих. Традиционно похороны на острове Харт осуществляли заключённые, поскольку он находится под управлением Исправительного департамента Нью-Йорка. Но в нынешнем году, по слухам, практически вспыхнул бунт: большинство могильщиков отказались хоронить жертв CoVID-19, опасаясь за свою жизнь. Сейчас все обряды и церемонии впервые за более чем столетие отданы – за приличное вознаграждение – неким частным подрядчикам. Те пока справляются…

Но всё это наглядно, хотя и печально показывает, насколько опасен новый #коронавирус. И насколько он реален. А вы ещё сомневаетесь в серьёзности коронавирусной угрозы?