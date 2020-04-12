Эксперты выяснили, что способно улучшить когнитивные способности

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12.04.2020, 2:40, Новости дня

Ученые выяснили, какова роль нейроглии в улучшении когнитивных способностей при соблюдении низкокалорийной диеты у мышей.

Когнитивные способности зависят от образа жизни, диеты и физической активности. Ученые обнаружили, что низкокалорийное питание замедляет возрастные изменения когнитивных функций, оказывает нейропротективное действие и снижает частоту нейродегенеративных заболеваний. Эксперимент ученых показал, что ограниченное употребление калорий в течение месяца влияет на астроциты у молодых грызунов.

Обнаружилось, что при низкокалорийном рационе астроциты лучше охватывают синапс. Это приводит к уменьшению диффузии глутамата из синаптической щели.



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