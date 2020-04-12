Природную эмиссию метана нарушили климатические изменения

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12.04.2020, 2:40, Новости дня

Учеными была построена компьютерная модель, которая отражает устойчивость биологических сообществ, основываясь на сценариях климатических изменений. Специалисты установили, что климатические изменения нарушили природную эмиссию метана.

Во время работы исследователи разделили всю планету на сегменты и отследили температурные тренды для каждого участка. По предположениям ученых, последствия глобального потепления отразятся на 73% биологических видах.

Больше всего пострадают биосистемы тропиков. По мнению специалистов, необратимые процессы могут начаться уже через 20 лет. Уязвимыми станут те биологические виды, которые обитают рядом с коралловыми рифами.



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