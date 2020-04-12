Суд в Восточной Германии разрешил местным жителям гулять на побережье Балтийского моря на Пасху

12.04.2020, 2:25, Новости дня

Региональный суд в Восточной Германии принял решение о том, что местные жители могут в пасхальные выходные отдыхать на побережье Балтийского моря, несмотря на карантин. Об этом 10 апреля сообщила Deutsche Welle.

Высший суд Грайфсвальда решил, что хотя ситуация с COVID-19 является исключительной, все же запрет правительства земли Мекленбург –Передняя Померания ездить на отдых на побережье Балтийского моря нарушает свободу личности.

Судьи, аргументируя свое решение, отметили, что сейчас на побережье не смогут добраться немцы из других регионов, а также иностранцы.

Для жителей других федеральных земель запрет действует и далее.

Запрет местные критики называли бессмысленным, поскольку побережье просторное и риск тесного контакта невысок.

Местные власти сообщили, что не будут оспаривать решение суда, и призвали людей, едущих на побережье, соблюдать дистанцию два метра.

В Германии 10 апреля зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса: скончалось 266 человек, общее количество погибших от инфекции увеличилось до 2373, сообщил федеральный Институт Роберта Коха. Днем ранее, 9 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные о распространении коронавирусной инфекции в стране дают основания “для осторожной надежды”. Она подчеркнула, что ситуация остается “хрупкой”, поэтому необходимо возвращаться к нормальной жизни “маленькими шагами”, постепенно снимая ограничения.