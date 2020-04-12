В США от коронавируса умер украинец – МИД Украины
12.04.2020, 2:25, Новости дня
В США от коронавирусной инфекции умер гражданин Украины. Об этом УНИАН сообщил 11 апреля директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
“10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19”, – сказал он.
По словам дипломата, родственники умершего уведомлены о произошедшем.
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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 11. aprill 2020
Вечером 11 апреля в МИД Украины сообщили, что за границей умерли от коронавирусной инфекции шесть украинцев. По сравнению с данными на 10 апреля число умерших не изменилось.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,75 млн, из них более 395 тыс. выздоровели, почти 108 тыс. умерли.
Количество граждан, инфицированных коронавирусом в Украине, по данным на утро 11 апреля, составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.
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