“Мрія” будет доставлять грузы для борьбы с COVID-19 – “Укроборонпром”

12.04.2020, 2:25, Новости дня

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрiя” будет помогать Украине в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 11 апреля проинформировал в Facebook государственный концерн “Укроборонпром”.

“Самолет Ан-225 “Мрія” вылетел из международного аэродрома “Киев-Антонов-2” в первый рейс после модернизации. “Мрія” присоединится к “Русланам” (Ан-124. – “ГОРДОН”) и станет шестым самолетом авиакомпании “Авиалинии Антонова”, которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19″, – сказано в сообщении.

В “Укроборонпроме” отметили, что часть таких рейсов “Русланы” выполняют в интересах НАТО и Европейского союза.

11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 Мрія вилетів з міжнародного аеродрому «Київ-Антонов-2»… Posted by Державний концерн "Укроборонпром" on Laupäev, 11. aprill 2020

В концерне отметили, что первый рейс “Мрії” после модернизации будет гуманитарным – в одну из стран Европы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,75 млн, из них более 395 тыс. выздоровели, почти 108 тыс. умерли.

Количество граждан, инфицированных коронавирусом в Украине, по данным на утро 11 апреля, составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.

На счету “Мрії” более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса.