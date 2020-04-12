К акции “Мы вместе” присоединились семь тысяч человек

12.04.2020, 2:20, Новости дня

Уже свыше семи тысяч участников присоединились ко всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Это бизнес, общественные организации и обычные люди, готовые помочь нуждающимся во время пандемии коронавируса.

Владелец овощной лавки Халид Гейдаров теперь каждое утро начинает с того, что бесплатно развозит продукты в квартиры пожилых людей, которые находятся в самоизоляции. Идея пришла спонтанно.

"Я просто сидел на работе и листал инстаграм, и увидел, что врачи работают уже круглосуточно. И мне в душе жалко стало, что они ночуют там, их надо поддержать, помогать", — говорит Халид Гейдаров.

В пакетах лежит что-то из своего товара, что-то привозят те, кто услышал о доброй инициативе Халида. Продукты, которые доставить не получается, остаются в павильоне на специальной на полке.

"У нас тут бесплатно продукты: хлеб, молоко… Это для тех, у кого нет возможности их купить. Я один не успеваю их развозить по адресам, поэтому я сделал здесь прилавок, чтобы они сами могли прийти и взять бесплатно", — объясняет предприниматель.

Волгоградец Алексей Соколов — администратор в театре. Спектаклей сейчас нет, свободного времени много. Он присоединился к акции Общероссийского народного фронта "Мы вместе" и стал волонтером-водителем.

"Просто захотелось помочь, почему нет?" – говорит он. Алексей вместе с другими активистами выполняет просьбы пенсионеров: выносит мусор, доставляет лекарства, покупает продукты по списку.

Екатеринбург. Еще одна сложность для тех, кто находится на самоизоляции – оплата коммунальных услуг. Пенсионеры привыкли пополнять счета наличными, но сейчас из квартиры им не выйти.

Добровольцам пенсионеры отдают купюры, а те оплачивают квитанции со своего счета онлайн. Вся процедура занимает несколько минут.

В Еврейском общинном культурном центре Рязанской области "Хесед-Тшува" прежде регулярно проводили занятия для пожилых людей, но теперь встречаться лично невозможно. Пенсионеры ушли в интернет.

"Пожилых людей сложно научить пользоваться скайпом — это ювелирная работа. Потом мы подсоединяем их к общей группе, все сохраняем — гимнастику, упражнения и программы",- рассказывает Людмила Захарова, руководитель проекта "Патронаж пожилых и инвалидов: базовые основы и новые подходы".

Так общаются онлайн уже около 100 пенсионеров. Рязанские активисты приглашают на интернет-занятия всех, кто чувствует себя одиноко, вне зависимости от места жительства.