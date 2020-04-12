В России отмечают День космонавтики

12.04.2020, 2:20, Новости дня

Сегодня в РФ отмечается День космонавтики. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин, первый человек Земли, полетел в космос. В этом году праздник пройдет дистанционно.

59 лет назад ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области. На старте Гагарин произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу "Поехали!".

В День космонавтики во всех российских регионах проводятся тематические праздничные мероприятия, организуются выставки и экскурсии, фестивали и концерты, акции, конкурсы. В нынешнем году в связи с пандемией коронавируса торжественные мероприятия по случаю Дня космонавтики, в том числе традиционный концерт в Государственном Кремлевском дворце, перенесены на осень.

10 апреля Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС (на орбите сейчас сразу два экипажа: один, под руководством командира Олега Скрипочки, готовится возвращаться на Землю, другой, во главе с Анатолием Иванишиным, только прибыл). Президент поздравил космонавтов с праздником. Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что Россия будет продолжать международное партнерство с другими странами в космосе.

В этом году из-за пандемии коронавируса праздник пройдет в онлайн-формате. Как сообщает ТАСС, Яндекс.Музыка при поддержке Роскосмоса создала подборку плейлистов российских космонавтов. "Роскосмос" вместе с музыкантом Yan Space и Настей Князевой к 12 апреля представят песню "На крыльях Роскосмоса".

Московский музей космонавтики разработал онлайн-квест "Москва космическая"; также будет представлен 14-часовой марафон прямых эфиров. Пользователи увидят девять документальных фильмов, а также смогут задать вопросы участникам космических экспедиций.

Свой телемарафон организует телестудия "Роскосмоса". Пользователи смогут увидеть ее проекты на странице на YouTube.