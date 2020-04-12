Одно лекарство для лечения тяжелых пациентов и для предупреждения COVID-19 у врачей

12.04.2020, 2:10, Разное

Ученые продолжают искать способы вылечить COVID-19 или хотя бы помочь пациентам легче перенести эту болезнь. Врачи из Массачусетской общей больницы и их итальянские коллеги начнут исследовать оксид азота (NO) в лечении с COVID-19. Они хотят узнать, поможет ли он пациентам с коронавирусной инфекции в самом тяжелом состоянии. Также есть предположение, что NO может предупреждать COVID-19, рассказывает сайт Gizmodo.

Помощь в дыхании

Оксид азота (NO) не следует путать с закисью азота – веселящим газом (NO2), который используется как анестетик. NO играет важную роль в нашем организме, врачи уже давно используют его способность расширять сосуды, стабилизировать их внутреннюю оболочку.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – одно из главных осложнений COVID-19, частая причина смерти при этой болезни. При нем развивается отек легочной ткани, который мешает организму усваивать кислород даже при подключении к аппарату искусственной вентиляции. Кроме того, при ОРДС в сосудах легких могут образовываться тромбы, нарушается кровообращение. Ингаляции NO уже применялись для помощи людям в этом состоянии. Ученые хотят узнать, поможет ли он эффективно дышать, получать больше кислорода, тяжелым пациентам с COVID-19.

Убивает коронавирусы?

У оксида азота может оказаться еще одно, неожиданное, свойство. Почти 20 лет назад китайские ученые провели исследование, которое позволило предположить, что это вещество может убивать или подавлять размножение в легких коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, SARS). Эпидемия этой болезни была в 2003-2004 годах. Этот вирус – «близкий родственник» нового коронавируса. Лабораторное исследование подтверждает теорию противовирусного действия NO.

Близость нового коронавируса и коронавируса, вызывающего ТОРС, дает надежду, что подобное действие NO окажет и на COVID-19. Считается, что во время реанимации пациенты выделяют больше вирусов, чем обычно, что увеличивает риск заражения реаниматологов. Поэтому подавление вирусов оксидом азота, если оно подтвердится, могло бы защитить врачей.

Что сделают ученые

Клиническими исследованиями оксида азота будет руководить Уоррен Запол (Warren Zapol), Гарвардской медицинской школы. В одном из них ученые попробуют этот метод лечения на тяжелых пациентах, во втором – на пациентах с течением COVID-19 умеренной тяжести. В обоих исследованиях ученые будут сравнивать результаты лечения оксида азота с обычным протоколом лечения.

Еще одно исследование должно будет уточнить, защищает ли оксид азота медицинских работников от заражения. Но оно еще не зарегистрировано и не одобрено регуляторными органами. Запол и коллеги теоретизируют, что врачи и медсестры могли бы получать дозу NO до и после работы.

«Я вижу, как доктора и медсестры заражаются COVID-19. Я ненавижу это. Поэтому мы надеемся посмотреть, можем ли мы предотвратить это», – сказал Запол.

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