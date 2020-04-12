 

Татьяна Буланова попала в реанимацию

12.04.2020, 1:53, Новости дня

Певица Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.

По словам певицы, она все еще находится в реанимации, однако ей уже стало лучше. «Уже хорошо», – сообщила Буланова в смс-переписке телеканалу «360».

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом. Концертный директор артистки отказался комментировать эту информацию.

Ранее Буланова рассказала об экстренной госпитализации вместе с сыном Никитой.



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