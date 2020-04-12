Вирусолог оценил прогноз академика о сроках окончания вспышки коронавируса

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12.04.2020, 1:30, Новости дня

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания вспышки коронавируса в России.

По словам Зуева, «спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», передает РИА «Новости».

Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса вряд ли придется на середину апреля.

«Если бы у нас не было роста заболеваемости, тогда, конечно, можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля. Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь. Я согласен с прогнозом – июнь, не раньше», – заключил эксперт в беседе с Nation News.

Накануне ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что вспышка коронавируса в РФ может завершиться в начале июня. При этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с прогнозом академика.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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