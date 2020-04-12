Сила рук определяет риск развития сахарного диабета

12.04.2020, 1:20, Новости дня

По словам медиков, при сахарном диабете у пациентов часто наблюдается мышечная слабость. На основе этих знаний ученые разработали простой и эффективный тест, который сможет выявить болезнь на ранней стадии.

Результат испытаний ученых основывается на оценке силы мужских и женских рук. Чтобы установить нормативы силы захвата, ученые проанализировали другие исследования. Во время оценки уровня силы рук специалисты учитывали пол, возраст и вес человека. Также эксперты измеряли силу кистей и предплечий при помощи портативных динамометров.

Для получения результата в баллах показания устройства нужно разделить на вес человека. Низкий показатель свидетельствует о высоком риске развития диабета.