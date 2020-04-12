Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

12.04.2020, 1:20, Новости дня

Стало известно, что в конце 2021 года пройдут первые испытания перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER.

По словам специалистов, целью подобных разработок является создание летательного аппарата, который может совершить и вертикальный взлет, и быстрый горизонтальный полет на скоростях. Такие маневры обычным вертолетам пока недоступны.

Уникальные винтокрылы эксперты планируют использовать для быстрой перевозки пассажиров на большие расстояния и их высадки на обычных вертолетных площадках. Стоит отметить, что разработанный летательный аппарат способен развивать скорость 407 километров в час и преодолевать расстояние в 740 километров.