Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

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12.04.2020, 1:20, Новости дня

Стало известно, что в конце 2021 года пройдут первые испытания перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER.

По словам специалистов, целью подобных разработок является создание летательного аппарата, который может совершить и вертикальный взлет, и быстрый горизонтальный полет на скоростях. Такие маневры обычным вертолетам пока недоступны.

Уникальные винтокрылы эксперты планируют использовать для быстрой перевозки пассажиров на большие расстояния и их высадки на обычных вертолетных площадках. Стоит отметить, что разработанный летательный аппарат способен развивать скорость 407 километров в час и преодолевать расстояние в 740 километров.



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