Пожар в Чернобыле продолжается больше недели. Пожарная авиация совершила более 90 вылетов

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12.04.2020, 1:08, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 20.00 11 апреля продолжается лесной пожар, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар продолжается на территории трех лесничеств в зоне отчуждения: Корогодского, Котовского и Денисовецкого.

“Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета Ми-8”, – сказано в сообщении.

В течение 10 апреля авиация ГСЧС совершила 96 сбросов воды.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области из-за пожара не повысился и находится в пределах допустимых значений, добавили в службе.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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