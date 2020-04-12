Историк Грицак: Никогда в истории Украины не было столь слабой власти

12.04.2020, 1:08, Новости дня

Сейчас в Украине самая слабая власть в истории страны. Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 9 апреля.

По его словам, Украина принадлежит к числу стран, которые не выдерживают “проверку идиотами”.

“У нас институции еще слабенькие. И угроза, что их поломают наши идиоты (опять-таки идиоты – без оскорблений, просто как категория – так, как ее понимали первоначально в античной Греции), очень высока. До сих пор мы выдерживали это бремя. Но сейчас уровень непредсказуемости чересчур высокий, ведь никогда в истории Украины не было столь слабой власти”, – сказал Грицак.

К числу стран, которые “проверку идиотами” выдерживают, профессор отнес Соединенные Штаты.

“Государства, которые выдерживают проверку идиотами, – это те, где идиот приходит к власти и не может сломать государственные институции, хотя очень старается. Красноречивый пример – Америка, где [президент Дональд] Трамп пробует ломать святая святых США – их правовую систему, включая Конституционный суд, но это ему не очень удается”, – отметил историк.

По мнению Грицака, в Польше, “где тоже происходит нечто подобное”, государственные институции держатся, а “Венгрия рухнула полностью”.