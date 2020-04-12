Половцами и печенегами Путин полностью отвлек внимание от главного смысла своей речи – Белковский

12.04.2020, 1:08, Новости дня

Упоминанием о половцах и печенегах, с которыми якобы справилась Россия, президент РФ Владимир Путин 8 апреля отвлек внимание граждан. Такое мнение 11 апреля в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Станислав Белковский.

“Это выступление уже не раз оценивалось. Я хотел бы выделить важнейшее. Надо сказать, что Владимир Владимирович Путин вновь проявил себя блестящим пиарщиком. Взяв в свое выступление скользящую цитату из легендарного адвоката Федора Плевако про половцев и печенегов – это все уже знают, поэтому я не буду расшифровывать (в оригинале идут половцы, печенеги, татары и поляки; ясно, что татар и поляков Путин упоминать не мог, поэтому методом исключения остались одни половцы и печенеги) – он тем самым полностью отвлек внимание от главного смысла своей речи. Потому что половцев и печенегов обсудили все, а что еще кроме этого сказал Путин, не обсудил почти никто”, – сказал политолог.

По его словам, глава Кремля сказал главное – что “реальной финансовой помощи малому и среднему бизнесу и гражданам России в период так называемого карантина не будет”.

“Выпутывайтесь все сами. Да, это в Японии выделен $1 трлн на поддержку населения и бизнесов на период карантина. В Германии – €600 млрд. Там по €5 тыс. получают физические лица, кредиты в миллионы евро на очень льготных условиях обещаны предприятиям малого и среднего бизнеса, на которых, собственно, и держится экономика. Владимир Путин финансовые резервы страны ни населению, ни малому и среднему бизнесу не отдаст. Это было очень внятно сформулировано”, – объяснил Белковский.

Он отметил, что Путин “исходят из своей базовой жизненной философии, согласно которой давать деньги русскому человеку в руки нельзя – он их пропьет в прямом или переносном смысле”.

Путин сказал о половцах и печенегах 8 апреля на селекторном совещании, посвященном коронавирусу. “Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную”, – сказал он.

Набеги кочевых племен печенегов на Киевскую Русь прекратились после 1036 года, когда печенежские войска были разбиты под Киевом киевским князем Ярославом. Половецкие набеги на Русь продолжались примерно с XI и до XIII века, когда началось монгольское нашествие.

Российское государство в свою очередь стало называться Русским царством с 1547 года, Россией – с 1654-го. Великое княжество Московское, в XV веке ставшее центром единого российского государства, активно начало развиваться в середине XIII века.

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