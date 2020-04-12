Барщевский предрекает увеличение числа разводов и банкротств после коронавируса

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12.04.2020, 1:07, Новости дня

После окончания режима изоляции в условиях распространения коронавируса вырастет число дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах, считает полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса", который проходит в режиме онлайн, Барщевский спрогнозировал, что количество в этих областях вырастет примерно в середине лета.

Говоря об увеличении числа разводов, юрист сослался на опыт КНР. "Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100 процентов", — отметил он.

Число банкротств, как личных, так и корпоративных, тоже вырастет. Кроме того, увеличится количество трудовых споров: в этой сфере будут конфликты на почве незаконных увольнений, невыплаты зарплаты или компенсаций, пояснил Барщевский.

Также, по его мнению, вырастет число дел по уголовным статьям, связанным с мошенничеством и злоупотреблением положением. "К сожалению, вирус устроен так, что когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно совершенно, что они будут "прилипать" к рукам нечистоплотным", — приводит слова полпреда ТАСС.

Барщевский, кроме того, высказал мнение, что в мире после окончания пандемии коронавирусной инфекции может появиться международная конвенция, обязывающая страны сообщать другим государствам о появлении новых заболеваний.



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