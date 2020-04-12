 

Цены на топливо: отзывы иностранных СМИ на нефтяную сделку

12.04.2020, 1:07, Новости дня

Саудовская Аравия и РФ смогли остановить ожесточенную нефтяную войну, обрушившую цены на топливо. Но, возможно, сокращение добычи не позволит вернуть цены в диапазон, экономически приемлемый для производителей. Об этом пишет американский политолог Ариэль Коэн в журнале Forbes.

Между тем 13 американских сенаторов из нефтяных штатов провели длительную беседу с послом Саудовской Аравии в Вашингтоне, сообщает "Си-эн-эн". Они выразили свою растерянность по поводу ценовой войны на нефтяном рынке, которая наносит урон американским производителям и вредит отношениям между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt отмечает, что остается неясным, удастся ли стабилизировать рынок на фоне глобального кризиса и резкого снижения спроса на нефть. Во всем мире из-за борьбы с коронавирусом миллиарды людей сидят на карантине и авиасообщение практически остановилось.

Переговоры по сокращению добычи нефти продолжались два дня в режиме видеоконференции. Сначала в рамках ОПЕК+, потом с привлечением стран "Большой двадцатки". В итоге в стабилизации рынка энергоносителей участвуют 23 государства.



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