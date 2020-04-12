Почти 90% медиков в России выступают за жёсткий карантин

12.04.2020, 0:55, Разное

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого среди врачей компанией “Медицинские информационные решения” с помощью сервиса “Справочник врача”.



Всего было опрошено свыше 4 000 специалистов, 87% высказались в пользу жёсткого режима самоизоляции.



Примечательно, что почти половина респондентов (49%) считают недостаточной эпидемиологическую подготовку тех учреждений, в которых они работают, сетуя на нехватку спецодежды и индивидуальных средств защиты. При этом лишь 14% опрошенных считают, что их больница готова по всем параметрам.



Из участников исследования 47% работают в поликлиниках, 41% — в стационаре, 4% — в подразделениях скорой помощи, 6% — в организациях другой формы, 2% не работают. При этом большинство опрошенных (84%) — сотрудники государственных медучреждений, 6% работают в ведомственных клиниках, 8% — в частных.



Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!