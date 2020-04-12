 

Ученые узнали, почему детям легче переносить коронавирус

12.04.2020, 0:53, Разное

Ученые, представляющие Каролинский институт (Швеция), смогли выяснить, почему детям легче переносить коронавирус по сравнению со взрослыми. В рамках исследовательской работы было проанализировано 45 публикаций по новому заболеванию у малолетних пациентов.
По словам автора исследования Йонаса Людвигссона, дети составляют 1-5% всех случаев заражения коронавирусом. У несовершеннолетних симптомы выявленного COVID-19 являются менее выраженными, чем у взрослых, страдающих от тяжелой пневмонии.

Специалисты выявили лишь два случая заболевания коронавирусом у детей, закончившихся летальным исходом, которые были зарегистрированы на территории Китая. Среди симптомов у малолетних больных наблюдались кашель, лихорадка и боль в горле. У некоторых зараженных детей встречались усталость, рвота и диарея.

Причиной того, что дети могут легче переносить COVID-19 может быть специфика в механизме их иммунной защиты, отличающейся от взрослых. Не исключается также фактор частого контакта детей с различными вирусными инфекциями.



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