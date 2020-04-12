Саудовскую Аравию обвинили в «ведении войны» против нефтекомпаний США

12.04.2020, 0:53, Новости дня

Саудовская Аравия более месяца вела войну против американских производителей нефти, пока войска Соединенных Штатов защищали королевство, сообщил сенатор-республиканец Кевин Крамер по итогам беседы с рядом высокопоставленных саудовских чиновников.

«…Саудовская Аравия провела более месяца, ведя войну против американских производителей нефти, пока наши войска защищали их. Друзья к друзьям так не относятся. Их действия были непростительны и не будут забыты», – сообщил Крамер после двухчасовой беседы группы американских сенаторов-республиканцев с главой Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, замминистра обороны Халедом бен Сальманом Аль Саудом и послом в США принцессой Римой бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает ТАСС.

При этом, по словам Крамера, в США оценили, что власти Саудовской Аравии «сделали первый шаг на пути к решению проблемы, которую они помогли создать». «Дальнейшие шаги Саудовской Аравии определят, можно ли спасти наше стратегическое партнерство», – подчеркнул республиканец.

Сенатор Джон Хоувен в свою очередь сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили «важность прекращения ценовой войны и обеспечения стабильности мировых энергетических рынков». «Соглашение между Саудовской Аравией и Россией, направленное на то, чтобы остановить перенасыщение рынка и сократить объемы добычи – это шаг в правильном направлении. Американскими производителями управляют условия на мировом рынке и, идя вперед, мы будем работать над восстановлением баланса на рынке и обеспечением того, чтобы эти государственные компании придерживались соглашения», – сообщил Хоувен.

Сенатор Дэн Салливан, также принимавший участие в разговоре с представителями Саудовской Аравии, после беседы подчеркнул, что «королевство должно в ближайшее время предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти».

Напомним, в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти.